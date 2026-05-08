la manovra fallita contro colle e governo

Una manovra contro il Quirinale e il governo non è andata a buon fine. Il caso legato a una figura politica ha iniziato come uno scandalo volto a mettere in discussione le istituzioni, ma nel corso dei giorni ha perso rilevanza, finendo per scomparire dai riflettori dei media. La vicenda si sta lentamente affievolendo, lasciando spazio ad altri argomenti di attualità.

Il caso Minetti è sempre più interessante: partito a razzo come uno scandalo che puntava a screditare Palazzo Chigi e il Quirinale, ora striscia nel sottobosco dei media, in attesa di essere sepolto. Le smentite si accumulano, le prove di quanto scritto dal Fatto Quotidiano e da altri non ci sono, chi ha fatto da megafono ora schiva l’argomento e passa ad altro, intrepidi reporter (Sigfrido Ranucci) si sono dovuti «cospargere il capo di cenere» (ma senza farsi lo shampoo) dopo aver dato notizie non verificate, dunque non -notizie che non dovevano essere divulgate, addirittura false, come nel caso di un incontro in Uruguay tra il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il marito della Minetti, Giuseppe Cipriani.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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