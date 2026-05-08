La manina del MEF cancella mezzo miliardo di euro per la formazione dei lavoratori

Il governo ha deciso di ridurre di circa mezzo miliardo di euro i fondi destinati alla formazione dei lavoratori, cancellando così una somma prevista nel decreto dedicato a migliorare la qualità del lavoro e a favorire l’occupazione stabile. La decisione arriva in un momento in cui si celebrava il primo maggio, giornata simbolica per i diritti dei lavoratori, e ha suscitato reazioni da parte di chi aveva sostenuto la misura.

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Dovrebbe essere il decreto del lavoro di qualità, dell’occupazione stabile, del futuro. La premier Giorgia Meloni lo aveva annunciato come un atto di rispetto verso i lavoratori italiani, scelto simbolicamente per il 1° maggio. E in effetti il D.L. 30 aprile 2026, n. 62 — approvato dal Consiglio dei ministri il 28 aprile e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il giorno della Festa dei lavoratori — contiene misure non prive di interesse: il bonus giovani prorogato in forma strutturale, il bonus donne, le nuove tutele per i rider, il concetto di “salario giusto” come condizione per accedere agli incentivi. Eppure, tra una bozza e l’altra, qualcosa di significativo è sparito nel nulla.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - La manina del MEF cancella mezzo miliardo di euro per la formazione dei lavoratori Notizie correlate Bargnani si scaglia contro Gravina: «La Serie A ha chiuso l’esercizio 2025 con un buco di oltre mezzo miliardo di euro quindi…»Mercato Juve, fari puntati su Darwin Nunez: l’attaccante resta nel mirino ma l’operazione è complicata! Il motivo Calciomercato Atalanta, clamoroso... Leggi anche: Paralimpiadi come bancomat delle Olimpiadi: come fanno a costare mezzo miliardo di euro