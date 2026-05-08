La mamma del piccolo Domenico ha incontrato il Papa VIDEO

Una donna ha incontrato il Papa Leone XIV, riferisce un video diffuso online. Si tratta di Patrizia Mercolino, madre di un bambino di due anni deceduto il 21 febbraio scorso all’ospedale Monaldi di Napoli. Il bambino era stato sottoposto a un trapianto di cuore. La visita si è svolta in un contesto senza ulteriori dettagli pubblicati.

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Incontro con Papa Leone XIV per Patrizia Mercolino, madre di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto il 21 febbraio scorso all'ospedale Monaldi di Napoli dopo essere stato sottoposto a trapianto di cuore con un organo danneggiato. L'incontro è avvenuto nel Duomo di Napoli, prima tappa della.🔗 Leggi su Napolitoday.it SCANDALO: LA SORELLA DEL MARANZA UMBERTO VUOLE FIDANZARSI CON LA MIA CRUSH DIEGO! Notizie correlate Dopo la visita a Pompei il Papa a Napoli: il sangue di San Gennaro e l'incontro con la mamma del piccolo DomenicoPompei e Napoli blindate per la visita pastorale, che si concentrerà in dieci ore, di Papa Leone XVI. Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico, consegna in Procura un audio del medico che ha operato il figlioLa mamma del bimbo trapiantato e morto al "Monaldi" di Napoli chiede di consegnare al magistrato un audio contenente le parole del cardiochirurgo che... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Storie al bivio Weekend 2025/26 - Mamma del piccolo Domenico: Speravo di salvarlo - 02/05/2026 - Video; Morte del piccolo Domenico, mamma Patrizia incontra il Papa; Leone XIV a Napoli, il Pontefice incontrerà la mamma di Domenico, il bimbo morto dopo il trapianto; Il Papa a Napoli incontrerà la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo morto dopo un trapianto di cuore. Papa Leone incontra la mamma del piccolo Domenico: Si è messo la mano sul cuore, pregherà per mio figlioIl Papa ha incontrato al Duomo Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni morto dopo il trapianto fallito di cuore al Monaldi ... fanpage.it L'incontro tra Papa Leone e la mamma del piccolo Domenico Caliendo: «Sono commossa»Papa Leone XIV ha incontrato oggi al Duomo la mamma del piccolo Domenico Caliendo, il bambino di due anni scomparso lo scorso 21 febbraio all'ospedale Monaldi a causa di un trapianto di ... ilmattino.it La morte di Domenico Caliendo, in un video si vede il cuore pulsante espiantato al bimbo ma il box frigo è ancora chiuso - facebook.com facebook A #LiveIn Roma Domenico Bagalà, presidente della Autorità portuale del mare di Sardegna ha riflettuto su processi produttivi in vigore: “Oggi si produce in Asia e si consuma in Europa: questo modello non può più funzionare” x.com