La mafia uccide il silenzio pure | Anpi ricorda Peppino Impastato

Quarantotto anni dopo la sua morte, l'Anpi di Messina ha reso omaggio a Peppino Impastato, figura nota per il suo impegno contro la mafia. Impastato, descritto come una persona vivace e provocatoria, si è sempre opposto alle attività criminali con il suo modo di essere. La cerimonia si è tenuta in ricordo del suo sacrificio e della sua determinazione nel denunciare le ingiustizie legate alla criminalità organizzata.

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Vivo, reattivo, provocatore, pronto a dare la vita per il proprio ideale di libertà dalla mafia: così, a 48 anni dalla sua uccisione, l’Anpi di Messina ricorda Peppino Impastato.E lo fa in via Peppino Impastato, nel quartiere messinese conosciuto come le Case gialle a Bordonaro, sabato 9 maggio.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Luisa Impastato ospite di “Semi di legalità”: la vita di Peppino Impastato contro la mafiaThe Voice Generations, le pagelle: il primo bacio di Arisa (5), Hunt e Clementino mariachi (4), Bertè romantica?! (8) Luisa Impastato, presidente... Claudio Castriotta ricorda Aldo Moro e Peppino ImpastatoTra due giorni 9 di maggio mi ricorda – la ricorrenza di una giornata macchiata di tanto sangue ; la pagina più nera del nostro Stato – un lutto... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Peppino Impastato, 48 anni dopo: la memoria torna in strada e diventa lotta viva; Da Scaglione a Impastato, il direttore Marco Romano a Il giorno e la Storia; Prossimo futuro n. 273 4 – 10 maggio - Pressenza; L’Anpi di Messina ricorda Peppino Impastato sabato prossimo nel quartiere Case gialle. Impastato e il potere della parola libera: il CNDDU lancia un percorso educativoIl Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani considera la storia di Peppino Impastato una delle testimonianze più profonde e attuali per comprendere quanto sia difficile, ma n ... blogsicilia.it Rifondazione ricorda Peppino Impastato: Un compagno punto di riferimento dell’antimafiaSabato 9 maggio 2026 (ore 11) presso la targa dedicata a Giuseppe Peppino Impastato, situata tra Viale Alpi e Via Monfalcone. msn.com A Peppino Impastato Cinisi, 5 gennaio 1948 -Cinisi, 9 maggio 1978 IMPARA LA BELLEZZA di Germana Bruno © C’è una materia, la più importante, che serve ai piccini e a chi è già più grande, possiamo impararla, siam tutti all’altezza, lei salverà il mondo, è l - facebook.com facebook