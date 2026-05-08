La mafia uccide il silenzio pure | Anpi ricorda Peppino Impastato
Quarantotto anni dopo la sua morte, l'Anpi di Messina ha reso omaggio a Peppino Impastato, figura nota per il suo impegno contro la mafia. Impastato, descritto come una persona vivace e provocatoria, si è sempre opposto alle attività criminali con il suo modo di essere. La cerimonia si è tenuta in ricordo del suo sacrificio e della sua determinazione nel denunciare le ingiustizie legate alla criminalità organizzata.
Vivo, reattivo, provocatore, pronto a dare la vita per il proprio ideale di libertà dalla mafia: così, a 48 anni dalla sua uccisione, l’Anpi di Messina ricorda Peppino Impastato.E lo fa in via Peppino Impastato, nel quartiere messinese conosciuto come le Case gialle a Bordonaro, sabato 9 maggio.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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