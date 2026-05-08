La lezioni di Noam Chomsky e la scelta di resistere
Negli Stati Uniti, la forte disuguaglianza economica ha radici profonde nel passato del paese. Le lezioni di un noto linguista e intellettuale hanno portato a riflettere sulla necessità di resistere alle ingiustizie sociali. La discussione si concentra sulla storia e sulle scelte che hanno contribuito a creare le disparità attuali. Un'attenzione particolare viene dedicata alle strategie di resistenza adottate nel tempo da diverse comunità.
Perché negli Stati Uniti c’è una disuguaglianza così profonda? «La risposta affonda le radici nel passato. Gran parte di questo processo si è svolta negli ultimi quarant’anni, nell’ambito dell’assalto neoliberista contro la popolazione, al quale anche i Democratici hanno contribuito. Non nella stessa misura dei Repubblicani, ma il loro ruolo c’è stato. Esiste una stima piuttosto precisa del cosiddetto “trasferimento di ricchezza” dal 90% inferiore della popolazione all’1% superiore – o, più precisamente, a una sua frazione – nel corso di questi quattro decenni. Uno studio della Rand Corporation lo quantifica in circa 50mila miliardi di dollari.🔗 Leggi su Tpi.it
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