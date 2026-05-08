La lezioni di Noam Chomsky e la scelta di resistere

Negli Stati Uniti, la forte disuguaglianza economica ha radici profonde nel passato del paese. Le lezioni di un noto linguista e intellettuale hanno portato a riflettere sulla necessità di resistere alle ingiustizie sociali. La discussione si concentra sulla storia e sulle scelte che hanno contribuito a creare le disparità attuali. Un'attenzione particolare viene dedicata alle strategie di resistenza adottate nel tempo da diverse comunità.

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