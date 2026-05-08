Dopo 108 giorni di degenza ospedaliera, iniziata il 20 gennaio, un paziente ha scritto una lettera in cui ringrazia il personale medico per avergli salvato la vita. La lunga permanenza in ospedale è stata causata da una patologia grave che avrebbe potuto portare a conseguenze irreversibili. La testimonianza sottolinea la professionalità e l’impegno del personale sanitario durante tutto il periodo di cura.

Firenze, 8 maggio 2026 – Una degenza lunga 108 giorni, iniziata il 20 gennaio, per una patologia molto seria che poteva avere conseguenze irreparabili. Una lotta durata settimane che alla fine ha avuto un esito positivo. E lui, il paziente in questione, il giorno dopo aver lasciato quella stanza che è stata casa sua per tre mesi e mezzo ha immediatamente scritto una lettera a tutto il reparto. Perché – è la conclusione della sua lettera – La buona sanità esiste, io ne sono il testimone. Avete contribuito tutti a salvarmi la vita. Un grazie di vero cuore”. Il ricovero iniziato a gennaio. Lucio Di Lorenzo ha scritto al Cto di Careggi per “esprimere la mia più profonda gratitudine e stima nei confronti di tutto il personale del reparto del Cto”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La lettera dopo 108 giorni di ospedale: “La buona sanità esiste, ne sono testimone. Mi avete salvato la vita”

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