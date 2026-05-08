Negli ultimi mesi del 2021 i servizi d’intelligence di Stati Uniti e Regno Unito avevano accumulato un gran numero di indizi e informazioni. E sapevano con certezza che la Russia avrebbe attaccato l’Ucraina. Eppure, convinti che un’azione simile fosse del tutto irragionevole dal punto di vista militare, politico ed economico, i paesi europei – e soprattutto Kiev – non hanno preso sul serio i loro avvertimenti è il quinto libro di Extra Large, la collana dei tascabili di Internazionale, pensata per far conoscere a lettrici e lettori reportage, inchieste, articoli e racconti di grande qualità narrativa e giornalistica ma troppo lunghi per essere pubblicati sul settimanale.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - La guerra a cui nessuno credeva

A Single Dad Veteran and His Dog Found the Boy No One Believed Was Alive

Notizie correlate

“Sette mesi fa ero un operaio che lavorava in cantiere con un sogno a cui nessuno credeva. Non c’è sconfitta nel cuore di chi lotta”: Opi di Amici 25 dopo l’eliminazioneOpi, assieme a Michele e al ballerino Antonio, è tra gli eliminati della prima puntata di “Amici di Maria De Filippi”.

Leggi anche: Nessuno credeva che l’Ucraina potesse resistere così a lungo

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Andrea Sceresini: chi può raccontare la guerra?; Dalla redazione di Internazionale; Che non si parli nemmeno della carestia globale in arrivo è semplicemente da pazzi; Nessuno è di qualcuno, la nuova canzone di Ligabue contro la violenza sulle donne.

Andrea Sceresini: chi può raccontare la guerra?«La guerra è una grande opportunità, nessuno vuole dirlo perché rovinerebbe l’immagine del reporter senza macchia e senza paura.» (A. Sceresini) Nel febbraio del 2023 Andrea Sceresini e Alfredo Bosco ... doppiozero.com

Papa Leone XIV in Camerun, riflettori sulla guerra civile di cui nessuno parlaL'ANGOLO DEI BLOGGER. Il viaggio di Papa Leone XIV riaccende l’attenzione internazionale sulla crisi in Camerun, tra violenze nelle regioni ... huffingtonpost.it

Chiara Appendino. . Siamo in piena guerra commerciale e Meloni e i suoi non solo non costruiscono uno scudo per l’Italia, ma smantellano addirittura le nostre difese pezzo dopo pezzo. In Parlamento gliel'ho detto chiaro e tondo: basta comportarsi come foss - facebook.com facebook

Prezzi, @coldiretti: in 2 mesi rincari da guerra costano 3600 euro ad allevatore x.com