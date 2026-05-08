La gatta principessa Sissi cerca una nuova casa

Una gatta di dieci anni, nota come “principessa” Sissi, è alla ricerca di una nuova famiglia. Descritta come elegante e dal manto morbido, Sissi ha un aspetto attraente e un carattere che suscita affetto. Il suo nome richiama la figura storica dell’Austria, ma la sua storia si concentra sulla ricerca di una casa che possa accoglierla e offrirle cure. Attualmente, Sissi si trova in un rifugio e aspetta di trovare qualcuno disposto a prendersene cura.

Ha 10 anni, è elegante come poche, bella e morbida al tatto. È Sissi, un nome che evoca l’indimenticata principessa, sovrana d’Austria. Per lei si cerca una nuova casa, una famiglia che sia disposta ad accoglierla. La sua mamma umana non ha più possibilità di accudirla, avendo una certa età e.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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