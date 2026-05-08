La frana di via Zanelli Stanziato un milione

Una frana si è verificata lungo via Zanelli a Lerici, portando alla chiusura di alcune abitazioni situate nella zona rossa e alla loro evacuazione preventiva. Le autorità hanno stanziato un milione di euro per interventi di messa in sicurezza del versante interessato dal movimento franoso, che continua a essere monitorato attentamente. I lavori di consolidamento proseguono senza sosta per cercare di ridurre i rischi legati a questa situazione.

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Proseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza del versante interessato dal movimento franoso che a Lerici ha coinvolto via Zanelli, rendendo necessaria l’evacuazione preventiva di alcune abitazioni tutt’ora incluse nella zona rossa. Le operazioni attualmente in corso prevedono la rimozione del materiale detritico accumulato lungo il pendio e il progressivo consolidamento dell’area. Contestualmente, è stata rimossa la massa arborea e sono state installate specifiche reti di protezione indispensabili per garantire la sicurezza degli operatori impegnati. Completato il progetto per la messa in sicurezza definitiva, cui seguirà l’iter per l’approvazione.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La frana di via Zanelli. Stanziato un milione Notizie correlate Transizione digitale. Stanziato quasi un milione per servizi più moderniFOLLONICA Oltre 900mila euro di finanziamenti Pnrr destinati esclusivamente alla transizione digitale dei servizi comunali di Follonica, con più di... Sociale. Maselli: pacchetti vacanza persone con disabilita’, stanziato un milione in piu’La Giunta regionale del Lazio ha recentemente approvato una delibera che integra la Delibera di Giunta Regionale del 19 dicembre 2024 n. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La frana di via Zanelli. Stanziato un milione; Frana via Zanelli a Lerici: In corso lavori per rimozione detriti e consolidamento area. Completato progetto messa in sicurezza; Lerici, al via indagine di mercato per l’affidamento della spiaggia libera attrezzata della Venere 1 più 2. La frana di via Zanelli. Stanziato un milioneProseguono senza sosta gli interventi di messa in sicurezza del versante interessato dal movimento franoso che a Lerici ha coinvolto via Zanelli, rendendo necessaria l’evacuazione preventiva di alcune ... lanazione.it Frana via Zanelli a Lerici: In corso lavori per rimozione detriti e consolidamento area. Completato progetto messa in sicurezzaProseguono gli interventi di messa in sicurezza del versante interessato dal movimento franoso lungo Via Zanelli, a Lerici, evento che ha comportato l’evacuazione preventiva di alcune abitazioni tutt’ ... msn.com Tanti auguri di buon compleanno ad Alessandro Zanelli #lacasadeigiganti #casemusprusdeunugiogu #dinamosassari #sardegna - facebook.com facebook