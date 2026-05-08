In un'epoca in cui spesso si tende a associarla a una mancanza di forza, la fragilità tra adolescenti e studenti viene frequentemente vista come un difetto. Questa percezione può influenzare il modo in cui i giovani affrontano le difficoltà e si rapportano con gli altri. Molti considerano il mostrarsi vulnerabili come un segno di debolezza, anche se la realtà può essere diversa.

Nappo* Nel mondo di oggi, soprattutto tra adolescenti e studenti, manifestare di essere fragili viene spesso considerato un difetto. Si pensa che si debba apparire sempre sicuri, forti, brillanti, pronti a resistere a ogni pressione senza arrendersi. La scuola, i social, le aspettative degli adulti e il confronto continuo con gli altri creano l’idea che avere paura, sentirsi insicuri o attraversare momenti di tristezza sia qualcosa da nascondere. Eppure filosofia e psicologia ci insegnano il contrario: la fragilità non è una debolezza, ma una parte sostanziale dell’essere umano. Riconoscerla non significa arrendersi, bensì iniziare a conoscersi davvero.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La fragilità non è sintomo di debolezza

Fragilita emotiva

Notizie correlate

Leggi anche: Cartisia Somma, intervista alla Sharon di Mare Fuori 6: “La fragilità non è debolezza, ma consapevolezza”

Il bullismo come sintomo di fragilità: l’analisi dello psicoterapeuta Nardone sui numeri dell’emergenza psicologicaAnsia, dipendenze digitali e aggressioni verbali: i recenti dati dell'Ars fotografano una generazione toscana sempre più in difficoltà FIRENZE – Il...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Giovani fragili, troppo fragili. Sul paradosso di una sofferenza che si allarga mentre la curiamo; Lisa Vittozzi, fragile e stellare: Dal buio all'oro olimpico, sono sempre io. Non nascondo le mie debolezze e non mi ritiro: ho ancora sogni da realizzare; Elsa Fornero: Conti fragili ma alla sanità servono più risorse per competere; Influenza maggio 2026: che sintomi provoca? Quanto dura e cosa prendere.

Non esiste una sola fragilitàL’ultimo libro di Roberto Gramiccia, Teoria della fragilità. Alla ricerca di un potere nascosto (Diarkos, 2025), scritto con la decisiva collaborazione di Ginevra Amadio, raccoglie e sistematizza una ... huffingtonpost.it

La fragilità dei bianchi e dei razzisti convinti di non esserloNon ci fosse stato l’ex consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton, la classifica dei libri più venduti in America in questo momento sarebbe dominata da White Fragility: Why it’s so Hard for ... ilfoglio.it

La fragilità come via dell'amore e dell'intimità spirituale Parliamo di come la fragilità sia la chiave per accedere allo spazio dell'amore e del mondo spirituale. Condividiamo il pensiero che abbassare le difese e permettersi di essere vulnerabili crea intimità aute - facebook.com facebook

Guido, il papà di Anna, a Milano Civil Week: «Le fragilità sono forza» @Corriere x.com