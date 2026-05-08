Domani e domenica vengono presentati tre nuovi spettacoli di Arturo Cannistrà, realizzati nell'ambito del progetto Danse à ton âge. Le produzioni si concentrano sull'arte del movimento e sulla capacità espressiva di artisti over 50. La regia dell'autore accompagna le creazioni, che sono state sviluppate appositamente per mettere in evidenza le potenzialità della danza in questa fascia di età.

Domani e domenica debuttano tre nuove creazioni con la regia di Arturo Cannistrà per Danse à ton âge, un progetto dedicato all’arte del corpo e alla forza espressiva degli Over 50. Un percorso artistico che nasce dal laboratorio alla ricerca del gesto perduto e che celebra la ricchezza espressiva di ogni corpo e ogni storia, con particolare attenzione al mondo Over 50. Domani alle 15 il gruppo Danse 3 presenta Oltre, dove il tempo si ferma, laboratorio performativo guidato e aperto al pubblico. Sempre domani il gruppo Danse 2 interpreta Lombroso. Studio per un’antropologia dell’invisibile (due repliche, ore 19.30 e 21). Nel silenzio del museo, i corpi parlano più dei reperti: raccontano ciò che la scienza non ha saputo vedere, ciò che l’invisibile custodisce da sempre.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La forza espressiva degli Over 50. Tre spettacoli di Arturo Cannistrà

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