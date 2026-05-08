Il 8 maggio 2026, la soap opera turca La forza di una donna continua a catturare l’attenzione di molti spettatori su Canale 5 alle 16. La trama si concentra sulle vicende di Ceyda e Arif, che elaborano un piano contro Sirin. La serie, molto seguita, porta avanti le storie dei personaggi principali, attirando un pubblico fedele da diverse settimane.

C’è grande interesse da parte di moltissimi telespettatori per la soap opera turca La forza di una donna, in onda su Canale 5 alle 16.05. In molti si chiedono cosa accadrà oggi, venerdì 8 maggio 2026 nel nuovo appuntamento settimanale, come sempre le novità non mancheranno. Gli spoiler fanno sapere che dopo tutte le cattiverie che Sirin ha raccontato nell'ultimo periodo a Doruk, Satilmis e Nisan Emre ha deciso di non farla più lavorare per lui. Dopo il confronto con la sorella Arif farà ascoltare a Ceyda la registrazione in cui Sirin confessa di aver ucciso Sarp e lei andrà su tutte le furie. Non appena riuscirà a farla calmare le spiegherà che non hanno prove concrete per dimostrare che è colpevole.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - La forza di una donna, 8 maggio 2026: Ceyda e Arif escogitano un piano contro Sirin

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