Gli esercenti di piazza Cavour si sono uniti in un’associazione chiamata ‘Il vicinato delle Erbe’, formata da più di venti attività commerciali. Lo scopo dichiarato è quello di rilanciare il centro storico attraverso eventi come mercatini e iniziative durante i mercoledì estivi. L’obiettivo condiviso è rafforzare la presenza commerciale e coinvolgere la comunità locale. La collaborazione tra le attività si è consolidata nel corso dell’ultimo anno, portando maggiore vivacità nella zona.

L’unione fa la forza. È questo il motto degli esercenti di piazza Cavour – oltre una ventina – che lo scorso anno hanno inaugurato il sodalizio ‘Il vicinato delle Erbe’, portando vivacità in centro storico con mercatini e iniziative che trovavano spazio nei mercoledì estivi. Quest’anno il programma si conferma e, anzi, si amplia; infatti il gruppo ha già in programma diversi eventi, il primo dei quali è quello in programma nel weekend del 16 e 17 maggio quando, nell’ambito del festival ‘Zardin’, piazza Cavour si animerà con un mercatino a tema ‘giardini’, con vivai e aziende agricole. "Abbiamo voluto chiamarci ‘vicinato’ – spiega Luca Drudi,...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La forza del centro. Piazza Cavour fa squadra: "Uniti per rinascere"

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