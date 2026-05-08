La forza dei sogni a tu per tu con Sofia Goggia al Thermal Forum di Abano

Domenica 17 maggio alle 18, nel Parco Urbano Termale, si terrà un incontro con la campionessa olimpica Sofia Goggia. L'evento si svolgerà al Thermal Forum di Abano Terme e vedrà la presenza dell’atleta, che è anche Ambassador della località. L’appuntamento rappresenta un’occasione per conoscere da vicino la campionessa e ascoltare le sue esperienze.

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