La fortuna bacia Monreale vinti 20 mila euro al 10eLotto
Un residente di Monreale ha vinto 20.000 euro nel concorso del 10eLotto di ieri, giovedì 7 maggio. La schedina vincente è stata giocata in via Novelli Pietro e ha centrato la cifra grazie a un numero 9. La vincita è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla modalità di verifica o sull’identità del giocatore.
La fortuna bacia Monreale. Nell’ultimo concorso del 10eLotto di ieri, giovedì 7 maggio, un giocatore della cittadina normanna ha centrato una vincita da 20mila euro grazie a un “9” giocato in via Novelli Pietro. A riportarlo è Agipronews, che segnala come la giocata vincente sia una delle più.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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