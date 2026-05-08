La Firenze dorata degli studenti figli di papà
A Firenze, studiare comporta anche la difficoltà di trovare un alloggio adeguato. Molti studenti affrontano il problema di cercare casa, spesso senza successo, o trovano sistemazioni molto costose che riducono una stanza a un lusso. La situazione si presenta come una sfida quotidiana per chi frequenta le università della città, con costi che aumentano e disponibilità sempre più limitata.
A Firenze studiare significa anche cercare casa. E sempre più spesso significa non trovarla, o trovarla a condizioni che trasformano una stanza in un lusso. Tra annunci che scompaiono in poche ore, affitti che salgono mese dopo mese e nuove residenze che promettono servizi da hotel, il mercato.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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