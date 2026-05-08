La festa della Sir l’emozione di Gino Sirci | ‘Tripletta fantastica grazie a chi ci sostiene’

Nella notte tra l’8 e il 9 maggio 2026, la Sir Susa Scai Perugia ha conquistato il suo terzo titolo nazionale, il sesto in totale per il club nel capoluogo umbro. La vittoria è arrivata alle 23, chiudendo una partita che ha portato alla squadra una tripletta storica. Gino Sirci, presidente del club, ha espresso gioia per il risultato e ringraziato i sostenitori che hanno seguito con passione questa cavalcata.

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Perugia, 8 maggio 2026 – Il miracolo sportivo si è materializzato alle ore 23 con la Sir Susa Scai Perugia che ha vinto il suo terzo scudetto, il sesto della storia nel capoluogo regionale umbro, pareggiando il conto coi tre conquistati dalla mitica squadra femminile della Sirio. Sir Susa Scai Perugia - Cucine Lube Civitanova È commosso il presidente Gino Sirci: “La stagione non è ancora finita ma godiamoci questa bellissima vittoria che rappresenta una tripletta, abbiamo vinto una Supercoppa, un Campionato del mondo e abbiamo vinto anche lo scudetto, uno dei massimi trofei che si può immaginare al mondo perché il campionato italiano è qualcosa di estremamente pesante.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La festa della Sir, l’emozione di Gino Sirci: ‘Tripletta fantastica, grazie a chi ci sostiene’ Notizie correlate Leggi anche: Sirci accende la finale: "Lube-Sir, derby d’Italia" Volley, la Sir continua a mietere successi ma Sirci assicura: "Non siamo ancora sazi"La Sir Susa Scai Perugia continua a riscrivere la storia della pallavolo italiana. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: La festa della Sir, l’emozione di Gino Sirci: ‘Tripletta fantastica, grazie a chi ci sostiene’; Volley, la Sir Susa Scai Perugia completa il capolavoro ed è campione d'Italia per la terza volta; Sir Perugia sul tetto d'Italia, Lube al tappeto: è terzo scudetto; Perugia regna, il video della notte magica della Sir -. La festa della Sir, l’emozione di Gino Sirci: ‘Tripletta fantastica, grazie a chi ci sostiene’Il presidente commosso: Presi Supercoppa, Mondiale e scudetto. Meravigliosa reazione, ma la nostra stagione non è ancora finita ... lanazione.it La Sir Susa Scai vince lo scudetto: la festa al PalaBartonLa Sir Susa Scai vince gara 3 della finale scudetto e si aggiudica il suo terzo tricolore nella storia. Al PalaBarton Energy è festa grande per tutti i tifosi, il presidente Gino Sirci, l’allenatore A ... umbria24.it Il ruggito contagioso di Gino Sirci, presidente della Sirvolley, al terzo scudetto, 18° trofeo della storia del club, ora... maggiorenne!!!! #volleyballAPP #25annionline #since2000 #Superlega #Perugia #Scudetto @SIRVolleyPG #Volley x.com "La grande festa di Perugia". La Sir Susa Scai Perugia diventa, sempre di più, identitaria per la città. Grazie al Presidente Gino Sirci che ha saputo coinvolgere il tessuto imprenditoriale dell'Umbria, e non solo, in questo SOGNO. ORA NON SVEGLIATECI. Si - facebook.com facebook