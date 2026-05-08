Il web si è acceso di discussioni dopo che le Coppe sono state spostate di 1.138 chilometri, collegando così le carriere di Luka Sucic, nato a Linz nel 2002, e Petar Sucic, nato a Livno nel 2003. I due cugini, entrambi legati al mondo del calcio, hanno percorso strade parallele nel loro percorso professionale. La distanza tra le due città è stata percorsa per riunire le loro storie sportive, che si sono sviluppate in contesti diversi.

2026-04-22 11:58:00 Il web è in trepidazione: IL Tazze hanno accorciato il 1.138 chilometri che separano San Sebastiano di Milano e sono serviti a ricollegare i sentieri dell’ due cugini con carriere parallele: Luka Sucic (Linz, 2002) e Petar Sucic (Livno, 2003). Le loro strade sono passate senza quasi toccarsi. Il centro della Royal Society, firmato da 10 milioni di euro In 2024, si è formato nel RB Salisburgo. D’altronde il centrocampista Inter acquistato l’estate scorsa da 14,6 chili cresciuto in Dinamo Zagabria. Hanno solo giocato sei partite (127 minuti) insieme, con assoluto Di Croazia. Atlético de Madrid-Real Sociedad Copa del Rey 2-2* Riepilogo finale Nessuno, curiosamente, sembrava mostrare il suo pieno potenziale.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La famiglia Sucic adora le Coppe

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