La divisa che diventa tortura | con piena coscienza calci e umiliazioni ai detenuti

Nuove testimonianze rivelano che alcuni agenti della polizia penitenziaria hanno agito con piena consapevolezza durante episodi di violenza contro i detenuti. Fonti indicano che sono stati coinvolti calci, insulti e umiliazioni, con i detenuti che sono stati feriti e maltrattati. Le indagini sono in corso per verificare le responsabilità e chiarire le circostanze di queste azioni.

Mentre prendevano a botte i detenuti, li ferivano, li umiliavano e li insultavano, alcuni agenti della polizia penitenziaria avevano “piena coscienza e volontà” di ciò che stavano facendo. Le loro frequenti violenze erano “un agire umiliante e svilente della dignità e della reputazione.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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