La discarica blu | negli ultimi 40 anni la spazzatura in mare è raddoppiata

Negli ultimi 40 anni, la quantità di rifiuti presenti negli oceani è aumentata del doppio, con stime che indicano l’ingresso di circa 8 milioni di tonnellate di plastica ogni anno. Questa plastica si accumula in mare, coinvolgendo spiagge e fondali. La presenza crescente di materiali di questo tipo rappresenta un problema che coinvolge gli ambienti acquatici di tutto il pianeta.

È ancora possibile preservare i nostri oceani e fiumi dall’inquinamento da plastica? Secondo le stime più recenti, ogni anno si disperdono in mare almeno 8 milioni di tonnellate di materiale polimerico. L’accumulo progressivo dei detriti rappresenta una trasformazione strutturale degli ambienti marini, con conseguenze ecologiche ed economiche di lungo periodo. Nel 1997, nel cuore dell’Oceano Pacifico, è stata scoperta la prima e più grande isola di plastica al mondo, ribattezzata «Great Pacific Garbage Patch» (Gpgp). Purtroppo non è l’unica esistente, i ricercatori hanno rilevato che esistono cinque punti di accumulo: due nel Pacifico, due nell’Atlantico e uno nell’Oceano Indiano.🔗 Leggi su Tpi.it

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