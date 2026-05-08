Nei prossimi giorni partiranno numerosi cantieri lungo i corsi d’acqua nelle province di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Pistoia. Questi interventi fanno parte di un piano di manutenzione dedicato alla cura e alla tutela dei fiumi, con l’obiettivo di garantire un intervento più sostenibile e rispettoso dell’ambiente. La presenza di molte attività in contemporanea indica un impegno diffuso per il miglioramento delle condizioni idrauliche nelle aree interessate.

Partiranno nei prossimi giorni decine e decine di cantieri sul comprensorio del Consorzio di Bonifica Toscana Nord sulle province di Lucca, Massa Carrara, Pisa e Pistoia. Lavori che rientrano nei Piani di manutenzione ordinaria 2026 il cui importo totale, fino all’autunno, sfiora i 12 milioni di euro di investimenti. Si tratta di una fase estremamente importante e delicata per garantire la manutenzione dei corsi d’acqua, la riduzione del rischio idraulico e la tutela dell’ambiente. Infatti, in questa prima fase, si introdurranno tutte le azioni positive previste dalla manutenzione gentile: l’approccio privilegia tecniche leggere, selettive e rispettose degli ecosistemi fluviali.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La cura dei corsi d’acqua. Un grande investimento per la manutenzione gentile

Notizie correlate

Filtri nuovi e pulizia dei bacini: il piano del Comune per la manutenzione di laghetti e specchi d'acquaAl via la manutenzione straordinaria di laghetti e specchi d’acqua in alcune tra le principali ville e aree verdi di Palermo.

Puglia, maltempo: allerta nel tarantino per il livello dei corsi d’acqua Protezione civile, previsioni meteoIl dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 18 per ventidue ore.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: La cura dei corsi d’acqua. Un grande investimento per la manutenzione gentile; Riccione, il canile intercomunale si trasforma in centro servizi: cura, accoglienza, formazione e cultura del rispetto per gli animali; Dal 5 maggio OPEN CIVICA - Open day per istituti e corsi del mese di maggio; Corso di formazione per conduttori di gruppi di cammino per la salute martedì 12 maggio a Rimini.

La cura dei corsi d’acqua. Un grande investimento per la manutenzione gentileIn partenza decine di cantieri su tutto il comprensorio del Consorzio di Bonifica. Per la Versilia stanziati circa 5milioni. Questa è la base delle sicurezza idraulica . lanazione.it

La manutenzione gentile. La cura dei corsi d’acqua e la tutela dell’ambienteL’importanza di una manutenzione dei corsi d’acqua attenta alla preservazione dell’ambiente e della vegetazione presente per preservare biodiversità e ridurre il rischio idraulico. Questo il nodo ... lanazione.it

Se siete a Firenze questo weekend segnalo questa buonissima cena a cura dello chef Danilo Dispoto di Alchimia Vegetale. Tutto il ricavato andrà a sostegno del Rifugio Ohana Animal Rescue Family ODV che in questo momento sta affrontando molte spese facebook

È online l’ultimo bollettino sulle arbovirosi a cura dell’ #ISS: confermati 13 casi di Chikungunya e 3 casi di virus Zika, tutti importati e senza decessi. Approfondisci su: iss.it/-/dengue0705 . #istsupsan #istitutosuperioredisanità #ricerca #salute #dengue #arb x.com