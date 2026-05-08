A Cinisello, durante la Milano Civil Week, si è svolta un’inaugurazione nella Villa Ghirlanda con un discorso dedicato a una proposta concreta. La manifestazione coinvolge diversi attori locali e mira a promuovere iniziative di solidarietà e welfare. La rete di associazioni e istituzioni ha annunciato l’intenzione di candidarsi come città-pilota per progetti nel settore sociale e comunitario, con un focus su collaborazione e sviluppo territoriale.

Apre con una proposta concreta la Milano Civil Week, che ieri sera in Villa Ghirlanda ha inaugurato la nuova edizione "Insieme. La società della fiducia", in programma fino al 10 maggio in tutto il territorio metropolitano. A metterla sul tavolo è il sindaco di Cinisello Balsamo e vicepresidente di Anci Lombardia Giacomo Ghilardi. "Come si possono aiutare i Comuni a non essere soli e a generare valore per la quotidianità delle comunità? Il primo baluardo è costituito dalle associazioni ". Con un protocollo firmato di recente tra Anci e CSV (associazione nazionale dei centri di servizio per il volontariato) si vuole promuovere il volontariato, rafforzare la collaborazione tra enti pubblici e CSV, avviare coprogettazione e coprogrammazione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La ‘Civil Week’ a Cinisello. Rete per solidarietà e welfare: "Ci candidiamo città-pilota"

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