La Cisl chiede il Ponte e avverte | Guai a immaginarla bandierina elettorale o di partito'

La Cisl ha chiesto di realizzare il Ponte sullo stretto, sottolineando che non si deve usare come strumento elettorale o di partito. La organizzazione ha affermato di aver sostenuto sempre il progetto, precisando però che non rappresenta una soluzione completa da sola. La richiesta viene fatta in un momento in cui si discute del finanziamento e della realizzazione dell’opera.

"Ci siamo sempre espressi positivamente sul Ponte sullo stretto, dicendo, però, che non basta da solo. Bisogna, insieme a quest'opera, creare anche una serie di infrastrutture, materiali e immateriali, che possano davvero connettere la Sicilia al resto del Paese e rilanciare l'economia dell'Isola.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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