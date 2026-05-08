Nella zona tra le antiche tenute reali e i boschi del Ceronda, si trovano i ruderi di una vecchia rocca e aree di interesse naturalistico. Recentemente, sono state fatte ricerche per capire come sia stato trattato il legno delle querce abbattute dal vento, con approfondimenti coordinati da un team di esperti. Le indagini riguardano anche i resti di strutture storiche, come i ruderi della rocca Provana.

? Punti chiave Come è stato trasformato il legno delle querce abbattute dal vento?. Chi coordina le ricerche sui rudini della Rocca Provana?. Dove si trova il campeggio naturista attivo da cinquant'anni?. Perché il nome del comune deriva dalle antiche tenute reali?.? In Breve Elisa Miola coordina ricerche storiche sulla Rocca Provana e sul castello del XIV secolo.. La chiesa di San Lorenzo Martire risale al 1879 con i suoi dipinti suggestivi.. Loredana gestisce la bottega storica vicino al minimarket nel cuore del porticato.. Il legno delle querce cadute nel 2023 ha creato sculture per la scuola.. Il sindaco Claudio Amateis spiega che il nome del comune deriva dal termine piemontese per indicare la caccia, legando l’identità di La Cassa alle antiche tenute di Vittorio Emanuele.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - La Cassa: tra antiche tenute reali e natura tra i boschi del Ceronda

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