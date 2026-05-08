La casa ben progettata può curare? Secondo l’architetta Ippolita Curto sì
Un’architetta con oltre vent’anni di esperienza nel settore afferma che la progettazione di una casa può influenzare il benessere di chi ci vive. Secondo lei, scegliere gli spazi e i materiali giusti è fondamentale, perché un ambiente sbagliato può avere ripercussioni sulla salute psicofisica delle persone. La sua opinione si basa sulla convinzione che un’abitazione ben studiata possa contribuire a migliorare la qualità della vita.
Ippolita Curto, architetta, progetta spazi da più di vent’anni e sostiene che la casa sbagliata può farti del male: perché. Ippolita Curto, architetta, progetta spazi da più di vent’anni e sostiene che la casa sbagliata può farti del male. Quella giusta, invece, ti salva. Lucana di nascita, laziale per adozione, fondatrice di Alima Studio, architetta e interior designer con 75mila follower su Instagram e oltre 600 progetti realizzati, è anche una di quelle figure professionali presenti sul Web come divulgatrice da più di 14 anni. Architetta Curto, partiamo dall’inizio. Era il 2004. Cosa aveva in testa? «Tutto e niente. Come tutti a inizio carriera avevo tanta voglia di fare e pochissima pazienza per aspettare.🔗 Leggi su Novella2000.it
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