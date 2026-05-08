Un’architetta con oltre vent’anni di esperienza nel settore afferma che la progettazione di una casa può influenzare il benessere di chi ci vive. Secondo lei, scegliere gli spazi e i materiali giusti è fondamentale, perché un ambiente sbagliato può avere ripercussioni sulla salute psicofisica delle persone. La sua opinione si basa sulla convinzione che un’abitazione ben studiata possa contribuire a migliorare la qualità della vita.

Ippolita Curto, architetta, progetta spazi da più di vent’anni e sostiene che la casa sbagliata può farti del male: perché. Ippolita Curto, architetta, progetta spazi da più di vent’anni e sostiene che la casa sbagliata può farti del male. Quella giusta, invece, ti salva. Lucana di nascita, laziale per adozione, fondatrice di Alima Studio, architetta e interior designer con 75mila follower su Instagram e oltre 600 progetti realizzati, è anche una di quelle figure professionali presenti sul Web come divulgatrice da più di 14 anni. Architetta Curto, partiamo dall’inizio. Era il 2004. Cosa aveva in testa? «Tutto e niente. Come tutti a inizio carriera avevo tanta voglia di fare e pochissima pazienza per aspettare.🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - La casa ben progettata può curare? Secondo l’architetta Ippolita Curto sì

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