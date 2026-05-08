La carota novella di Ispica protagonista all’istituto alberghiero Piazza di Palermo

Oggi si è svolto il terzo di quattro seminari presso l’Istituto professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera a Palermo. L’evento è stato organizzato dal Consorzio della Carota Novella di Ispica Igp, coinvolgendo studenti e operatori del settore. La manifestazione ha previsto presentazioni e approfondimenti sulla produzione e le caratteristiche della carota novella.

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Si è svolto oggi, all’Istituto professionale di Stato per i Servizi di Enogastronomia e l’ospitalità Alberghiera Piazza di Palermo, il terzo dei quattro seminari programmati dal Consorzio della Carota Novella di Ispica Igp. Un viaggio sensoriale tra i profumi del sud-est siciliano e l’innovazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Completamento istituto alberghiero di Condofuri, c’è il progetto esecutivo“Non è stato un iter semplice quello che ha riguardato la riqualificazione dell’Istituto Alberghiero, ma era un impegno preso con la comunità e con... L’Istituto Alberghiero “A. Panzini” di Senigallia brilla al Cooking Quiz e conquista la Finale Internazionale di ParmaSENIGALLIA - Formazione, sfida e innovazione: il Cooking Quiz 2026 è entrato nel vivo a Senigallia. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La carota novella di Ispica a Tutto Food Milano; locandina 60 voglia. Le Strade del Gusto: la Carota Novella di Ispica IGP e i presidi Slow Food RagusaniTradizioni antichissime che profumano di terra e di lavoro. Eccellenze di provincia che vogliono affacciarsi al mondo. Per concludere il meraviglioso viaggio sulle Strade del Gusto della provincia di ... tgcom24.mediaset.it Cresce sui mercati la carota novella di Ispica IgpUn prodotto sempre più apprezzato sui mercati nazionali e internazionali. Di nicchia certo ma che fa da traino a tutto il resto. E’ la carota novella di Ispica (Ragusa), una Igp che piace ma che ... ilsole24ore.com Oggi, all’Istituto alberghiero “Pietro Piazza” di Palermo, si è svolto il terzo dei quattro seminari promossi dal Consorzio della Carota Novella https://www.freepressonline.it/2026/05/08/oro-arancione-di-sicilia-carota-novella-di-ispica-igp-protagonista-a-palermo/ - facebook.com facebook