O’ sindaco, Gio’ Gio’, caramella, cavalluccio, o’ tartaro, Berlusconi. Sono alcuni degli alias usati dai vertici del clan camorristico Sarno, che ieri sono stati rinviati a giudizio con l’accusa, tra le molte, di aver tentato di infiltrarsi nel tessuto economico della Toscana e riorganizzarsi per dare nuova vita all’organizzazione criminale. In tutto sono 25 gli imputati – alcuni dei quali assistiti dagli avvocati Federico Febbo e Costanza Malerba – che il prossimo 9 giugno dovranno affrontare il processo davanti ai giudice del collegio del tribunale di Firenze. Si tratta di ex collaboratori di giustizia del clan, imprenditori e mediatori: per dodici di loro a maggio dell’anno scorso scattarono le misure cautelari disposte dal gip su richiesta della Dda fiorentina.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La camorra in Toscana: "Estorsione e fatture false". In 25 rinviati a giudizio

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