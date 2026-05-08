La camorra in Toscana | Estorsione e fatture false In 25 rinviati a giudizio

Da lanazione.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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O’ sindaco, Gio’ Gio’, caramella, cavalluccio, o’ tartaro, Berlusconi. Sono alcuni degli alias usati dai vertici del clan camorristico Sarno, che ieri sono stati rinviati a giudizio con l’accusa, tra le molte, di aver tentato di infiltrarsi nel tessuto economico della Toscana e riorganizzarsi per dare nuova vita all’organizzazione criminale. In tutto sono 25 gli imputati – alcuni dei quali assistiti dagli avvocati Federico Febbo e Costanza Malerba – che il prossimo 9 giugno dovranno affrontare il processo davanti ai giudice del collegio del tribunale di Firenze. Si tratta di ex collaboratori di giustizia del clan, imprenditori e mediatori: per dodici di loro a maggio dell’anno scorso scattarono le misure cautelari disposte dal gip su richiesta della Dda fiorentina.🔗 Leggi su Lanazione.it

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