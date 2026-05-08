Oggi si apre un weekend dedicato ai 230 anni dalla Battaglia di Lodi, combattuta all’Isola Carolina tra le truppe napoleoniche e le forze austriache. L’evento commemorativo prevede diverse iniziative e rievocazioni storiche per ricordare quell’episodio militare risalente al 1796. La manifestazione coinvolge varie associazioni e si svolge in diverse location della città, con l’obiettivo di celebrare un momento importante del passato locale.

Lodi, 8 maggio 2026 – Scatta oggi il weekend dedicato all’anniversario dei 230 anni della Battaglia al Ponte di Lodi, l’evento con cui la città rivivrà uno degli e pisodi che cambiarono la storia europea e trasformarono il giovane generale Napoleone Bonaparte nel protagonista destinato a ridisegnare le sorti dell’intero continente. Momento clou sarà domani alle 17 (anticipato di un giorno per le previsioni meteo) con la rievocazione storica all’Isola Carolina, dove gruppi di rievocatori provenienti da tutta Italia è da altre parti d’Europa ricostruiranno l’atmosfera dello scontro del 10 maggio 1796. Il programma scatta oggi alle 18.30 nella...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La Battaglia al Ponte 230 anni fa, Lodi tra le città napoleoniche europee: rievocazione all’Isola Carolina

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