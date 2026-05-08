La badante del consigliere ex sindaco accusato di sessismo L' avv Starace | Tentativi di sminuirmi e fermarmi

Un ex primo cittadino è stato accusato di aver intrattenuto rapporti con la sua assistente personale, una donna che aveva ricoperto il ruolo di badante del consigliere. L’avvocato difensore ha dichiarato di aver subito tentativi di sminuimento e di essere stato fermato nel suo lavoro. Contestualmente, il forum delle Donne Verdi e Europa Verde hanno espresso solidarietà all’avvocato coinvolto nella vicenda.

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Il forum delle ‘Donne verdi’ e Fiorella Zabatta, cooportavoce nazionale di Europa Verde, esprimono solidarietà all'avv. Innocenza Starace, vittima di dichiarazioni sessiste e denigratorie “che ancora una volta”, si legge, “tentano di ridurre il ruolo politico di una donna a quello di “segretaria”.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Femminicidi, l'avv. Starace tra le donne 'Verdi' promotrici di un disegno di LeggeLa necessità nasce dal ripetersi di femminicidi nonostante le denunce presentate dalle vittime. Dal Brasile: Neymar accusato di sessismo e misoginiaNeymar è stato protagonista nella vittoria del Santos contro il Remo, dove ha fornito due assist. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: La badante del consigliere, ex sindaco accusato di sessismo. L'avv. Starace: Tentativi di sminuirmi e fermarmi - FoggiaToday; Manfredonia, Riccardi sui social dopo post su sessismo: La politica non è teatro. Non è ricerca continua di visibilità; Innocenza Starace dopo intervista Riccardi: Oggetto di tentativi sessisti di un uomo per sminuirmi..; Badante di De Luca: Europa Verde difende Innocenza Starace e condanna gli attacchi sessisti. Fabriano, via il bancomat, nonnino in trappola: ex badante punita grazie alle spycamFABRIANO - Quattro mesi tra l’arresto e la sentenza. è stata condannata a scontare due anni e otto mesi di reclusione la marocchina 45enne finita in arresto lo scorso settembre dopo aver sfilato il ... corriereadriatico.it La tragedia nel tardo pomeriggio a Monteroni d'Arbia. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori e dei cittadini intervenuti sul posto. Allertato anche l'elisoccorso facebook #Phishing, occhio ai tentativi di truffa: negli ultimi giorni ci sono arrivate segnalazioni di una campagna che mira a condurre le vittime su un link malevolo, sfruttando il nome di #AgenziaEntrate e #AgenziaEntrateRiscossione. Avviso ed esempi t.ly/hN0G x.com