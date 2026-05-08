Firenze, 8 maggio 2026 – A cosa sono destinati i fondi che la Diocesi di Firenze riceve grazie all'8 per mille? Sabato 9 maggio, dalle 14 alle 20, torna "8Xmille in piazza", tra il battistero e il palazzo arcivescovile, in piazza San Giovanni. Qui saranno allestiti stand di associazioni e organizzazioni, dalla Caritas alle altre, le cui attività sono sostenute grazie a questi fondi, ridistribuiti dalla Diocesi per sostenere attività pastorali o caritative. L'idea, spiega Alessandro Cuzzola, incaricato del 'Sovvenire' (Servizio diocesano di promozione del sostegno economico alla Chiesa) "nasce dalla volontà di far vedere e toccare con mano come vengono usati questi fondi, ciò che di bello e di buono viene realizzato grazie alle persone che decidono di firmare per destinare l’8X1000 alla Chiesa cattolica" Alle 14.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "L'8Xmille in piazza" della Chiesa fiorentina. Stand sabato 9 maggio

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