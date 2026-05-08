KTM sorprende | Joan Mir scelto da Beirer Brad Binder avvisato

KTM ha annunciato che Joan Mir è stato scelto da Beirer per concorrere a un posto nel MotoGP 2027. L'azienda ha informato anche Brad Binder di questa decisione, che potrebbe influenzare i piani futuri del team. La selezione di Mir si inserisce in un processo di rinnovamento della squadra, che mira a rafforzare la sua presenza nel campionato mondiale. La comunicazione ufficiale è stata resa nota nelle ultime ore.

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Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Joan Mir si trova ora tra i candidati per un posto in MotoGP nel 2027, poiché Brad Binder è sotto crescente pressione per mantenere il suo attuale sedile in KTM. Brad Binder, che milita con KTM dal suo debutto nel 2020, ha avuto un ruolo fondamentale nella crescita della squadra. Nonostante un’estensione di contratto a lungo termine fino al 2026, la sua prestazione di quest’anno non è stata all’altezza, specialmente rispetto al suo compagno di squadra Acosta. Le sue prestazioni in qualifica non hanno contribuito a migliorare la sua situazione.🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - KTM sorprende: Joan Mir scelto da Beirer, Brad Binder avvisato. Notizie correlate Leggi anche: Brad Binder ignora le parole di Pit Beirer su Vinales: un cambiamento imminente. KTM rinvia l’ingaggio di Maverick Vinales mentre Brad Binder riceve una seconda opportunità.KTM rinvia l’ingaggio di Maverick Vinales mentre Brad Binder riceve una seconda opportunità.