Konrad Laimer chi è il poliedrico centrocampista del Bayern finito nei radar della Juventus

Konrad Laimer è un centrocampista del Bayern Monaco, noto per la sua versatilità in campo. Recentemente, il suo nome è stato accostato alla Juventus in vista della prossima stagione. Laimer ha avuto un ruolo importante in squadra, partecipando a numerose partite ufficiali. La sua situazione contrattuale e le trattative tra i club sono ancora in corso, senza comunicazioni ufficiali al momento.

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di Mauro Munno in vista della prossima stagione. Calciomercato Juve ultimissime: la Juventus ha messo nel mirino Konrad Laimer, poliedrico centrocampista del Bayern Monaco che sembra ormai prossimo all’addio. Nonostante una valutazione di mercato di 32 milioni di euro, la rottura pubblica con il club bavarese e la scadenza contrattuale fissata al 2027 pongono i bianconeri in una posizione di forza per ottenere condizioni d’acquisto favorevoli durante l’estate. Calciomercato Juve LIVE: le principali trattative di giornata Il classe 1997 ha vissuto una stagione di alto profilo, collezionando 27 presenze in Bundesliga con 3 gol e 8 assist, a cui si aggiungono 4 passaggi vincenti in 11 gare di Champions League.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Konrad Laimer, chi è il poliedrico centrocampista del Bayern finito nei radar della Juventus Notizie correlate Mouzakitis, chi è il talento greco finito nel mirino della Juventus: numeri, ruolo e caratteristiche del classe 2006Modric Milan, nasce un patto per il futuro rossonero: tre condizioni decisive sul tavolo per arrivare al rinnovo del croato Cannavaro svela: «Andai... Nunez Juventus, l’uruguaiano resta nei radar della Vecchia Signora ma c’è un ostacolo enorme sulla strada che porta a Torinodi Angelo CiarlettaNunez Juventus, il centravanti uruguagio resta nei radar della società bianconera ma c’è un ostacolo enorme per portarlo a Torino... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Konrad Laimer starts at left-back, Diaz Musiala Olise behind Kane for Bayern v PSG in Champions League semi-final; Bayern Monaco-Psg per la finale: le probabili formazioni e chi al posto di Hakimi; Il presidente del Bayern gela Laimer: Non è Kane, c'è un limite alle richieste; Una semifinale sporcata?: La rabbia del Bayern contro l'arbitro Pinheiro: il Monaco è stato penalizzato? | blue News. Non è mica Kane: il presidente del Bayern mette in riga Laimer sul rinnovoQuando leggi quello che viene riportato sulle sue pretese salariali, dovete contestualizzarlo. Konny è un giocatore che stimo molto, ma non è Maradona o Kane. I giocatori come lui devono accettare ch ... msn.com Bayern Monaco, Laimer: Inter tra le più forti d'Europa. Infortuni? Non cerchiamo scuseÈ Konrad Laimer il calciatore scelto dal Bayern Monaco per affiancare Vincent Kompany in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Inter. DIretta testuale a cura di TMW. 15.50 - L'inizio della ... tuttomercatoweb.com Chi è Konrad Laimer, nuovo obiettivo della Juve La sua storia e le caratteristiche - facebook.com facebook Konrad Laimer è l'ultimo nome finito nel mirino della Juventus L'austriaco del Bayern Monaco è in rotta con il proprio club La notizia completa nel primo commento x.com