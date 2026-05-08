Kingdom Come | nasce il profumo medievale ispirato al videogioco

È stato presentato un nuovo profumo ispirato all’ambientazione medievale del videogioco Kingdom Come. La fragranza, chiamata Henry, combina note botaniche selezionate per richiamare i profumi dell’epoca e utilizza ingredienti specifici che riproducono l’atmosfera storica del mondo medievale. La composizione mira a rispecchiare fedelmente le caratteristiche olfattive di quel periodo storico attraverso una scelta accurata di essenze.

? Punti chiave Come sono state scelte le note botaniche per Henry?. Quali ingredienti rendono la fragranza fedele al mondo medievale?. Perché questa collaborazione unisce il gaming alla profumeria d'autore?. Quanto costa l'edizione limitata ispirata a Kingdom Come?.? In Breve Fragranza da 50 ml venduta a 156 euro o 3.790 corone ceche.. Profumiere Martin Svach utilizza note di mela, miele, salvia e betulla affumicata.. Campagna pubblicitaria con attori Stanislav Majer e Luke Dale a Praga.. Collaborazione tra Warhorse Studios e Kintsugi Perfumes per il sequel del videogioco.. A Praga, Warhorse Studios e Kintsugi Perfumes hanno lanciato Kingdom Come Eau de Parfum, una fragranza in edizione limitata che costa circa 156 euro per 50 millilitri.🔗 Leggi su Ameve.eu

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Warhorse Studios e Kintsugi Perfumes hanno presentato il nuovo profumo in edizione limitata ispirata a Kingdom Come: Deliverance II. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook