Kim Kvara e Fabian ossia il Napoli di ieri era nettamente più forte del Napoli di Conte
Durante la semifinale di Champions di mercoledì sera, in campo sono stati visti tre ex calciatori del Napoli, suscitando reazioni particolari tra i tifosi partenopei. Il confronto tra il Napoli di ieri, con alcuni giocatori come Kim, Kvara e Fabian, e quello di Conte si è fatto notare, sottolineando una differenza evidente nelle formazioni di oggi rispetto al passato recente. La presenza di questi ex membri ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli osservatori.
Aver visto mercoledì sera in campo nella semifinale di Champions tre ex calciatori del Napoli, ha provocato strambe reazioni da parte dell’ambiente partenopeo. Kvaratskhelia e Fabian sono stati grandi protagonisti della qualificazione alla seconda finale consecutiva del Psg: Kvara ha confezionato l’assist decisivo e Fabian è stato autore di un’ottima prestazione. Kim invece è entrato a partita in corso. Non gioca titolare nel Bayern e non ce ne sorprendiamo: un po’ perché l’anno scorso ha deluso e un po’ perché conosciamo la concezione che Kompany ha della fase difensiva. La gestione dissennata di Kvara venduto a poco. Ma perché i tifosi del...🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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