Durante la semifinale di Champions di mercoledì sera, in campo sono stati visti tre ex calciatori del Napoli, suscitando reazioni particolari tra i tifosi partenopei. Il confronto tra il Napoli di ieri, con alcuni giocatori come Kim, Kvara e Fabian, e quello di Conte si è fatto notare, sottolineando una differenza evidente nelle formazioni di oggi rispetto al passato recente. La presenza di questi ex membri ha attirato l’attenzione degli appassionati e degli osservatori.

Aver visto mercoledì sera in campo nella semifinale di Champions tre ex calciatori del Napoli, ha provocato strambe reazioni da parte dell’ambiente partenopeo. Kvaratskhelia e Fabian sono stati grandi protagonisti della qualificazione alla seconda finale consecutiva del Psg: Kvara ha confezionato l’assist decisivo e Fabian è stato autore di un’ottima prestazione. Kim invece è entrato a partita in corso. Non gioca titolare nel Bayern e non ce ne sorprendiamo: un po’ perché l’anno scorso ha deluso e un po’ perché conosciamo la concezione che Kompany ha della fase difensiva. La gestione dissennata di Kvara venduto a poco. Ma perché i tifosi del...🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Kim, Kvara e Fabian, ossia il Napoli di ieri era nettamente più forte del Napoli di Conte

Notizie correlate

Leggi anche: Il Napoli di Sarri era molto (ma molto) più forte del Napoli di Conte

Leggi anche: Il Napoli era ambizioso anche quando comprava Lavezzi e Kvara

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: De Laurentiis e la volgarità del denaro: così il Napoli ha perso Kvaratskhelia, il più forte calciatore del pianeta; Napoli amarcord! Kim e Kvara in campo ieri per la semifinale di Champions – FOTO; De Laurentiis Conte, il presidente non ha fermato il fuoco amico; Bayern-Psg, le formazioni ufficiali: Kvara titolare, ancora panchina per l'altro ex Napoli.

Psg-Arsenal: con Kvaratskhelia e Fabian Ruiz c'è ancora Napoli in finale di Champions LeagueA Napoli non hanno fatto in tempo a incrociarsi, a Parigi però stanno sorridendo insieme. E vincendo, soprattutto. Nel Paris Saint Germain arrivato alla sua seconda finale di ... ilmattino.it

De Laurentiis e la volgarità del denaro: così il Napoli ha perso Kvaratskhelia, il più forte calciatore del pianetaKvaratskhelia sempre più dominante in Champions col PSG: in casa Napoli aumentano i rimpianti, l'ingenuità commessa da De Laurentiis ha portato all'addio. sport.virgilio.it

Tutto pronto a Pompei e Napoli per la visita di Papa Leone XIV, Giornata intensa e ricca di spostamenti per Papa Prevost Il programma ricco di appuntamenti: https://fanpa.ge/YadoL - facebook.com facebook

#Lucarelli: "Il #Napoli di #Maradona Una differenza con #Inter, #Milan e #Juve" x.com