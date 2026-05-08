Il tecnico della Juventus ha commentato le strategie di mercato, dicendo che “arriva il bus a due piani”, riferendosi a una possibile doppia operazione o rafforzamento. Nelle sue parole, ha anche spiegato come questa situazione differisca da quella dell’Inter. A poche ore dalla trasferta contro il Lecce, i dirigenti bianconeri sono concentrati sulle scelte di formazione e sulle questioni legate alle future acquisizioni.

Le dichiarazioni del tecnico bianconero e le ultime in casa Juve alla vigilia della trasferta di campionato contro il Lecce La Juventus spalle al muro. Dopo il clamoroso passo falso contro il Verona, i bianconeri non possono più sbagliare nelle ultime tre gare stagionali ad iniziare dalla sfida sul campo del Lecce. Juventus, Spalletti in conferenza Il primo ad esserne consapevole è Luciano Spalletti, che carica i suoi alla vigilia della delicata trasferta in Salento: “ Quando non si vincono le partite in questo spogliatoio si sta male. C’è stato tanto dolore questa settimana ma se rifletti bene, però, ti insegna delle cose e ti crea delle opportunità.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juventus, Spalletti e il mercato: “Arriva il bus a due piani”. Poi spiega la differenza con l’Inter

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