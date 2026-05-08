Juventus | preparazione alla trasferta

La squadra si sta allenando intensamente in vista della partita di domani contro il Lecce. Sono stati svolti esercizi tattici e allenamenti fisici per migliorare la condizione dei giocatori. La formazione dovrebbe essere confermata nei dettagli nelle prossime ore. Nessun infortunato tra i convocati, e la decisione finale sulla formazione sarà annunciata prima del calcio d'inizio.

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