La Juventus si prepara a disputare una partita importante nella trasferta di Lecce, un appuntamento decisivo per la sua stagione. L'allenatore Luciano Spalletti ha affrontato la sfida mantenendo alta la concentrazione, senza cercare scuse o giustificazioni. La squadra si presenta sul campo con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo, in un momento cruciale del campionato.

La Juventus si gioca una parte fondamentale della stagione nella trasferta di Lecce e Luciano Spalletti prova a tenere alta la tensione senza cercare alibi. Dopo il pareggio contro il Verona, che ha complicato la corsa Champions, il tecnico bianconero ha parlato con toni molto chiari alla vigilia L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Juventus: parte fondamentale della stagione

Juventus - Spalletti: “Ci manca qualità sulla trequarti”

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