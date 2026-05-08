Juventus Next Gen miniera d’oro | chi sale in Prima squadra e quali saranno le sorprese della prossima stagione | New Generation Zone – VIDEO di Marco Baridon

La Juventus Next Gen ha concluso la stagione con una serie di risultati positivi, arrivando fino ai playoff. Durante l’analisi, si è parlato delle promozioni di alcuni giocatori dalla squadra riserve alla prima squadra e delle possibili sorprese previste per la prossima stagione. Marco Baridon ha esaminato i progressi della formazione e le prospettive di crescita dei giovani calciatori in vista dei futuri impegni.

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di Marco Baridon Juventus Next Gen, Marco Baridon analizza l’ottimo percorso stagionale concluso ai playoff e valuta le promozioni interne per la prossima annata. Marco Baridon, direttore di , ha analizzato il percorso stagionale della seconda squadra nell’ultimo video di New Generation Zone. Il gruppo ha purtroppo concluso l’annata perdendo per 2-0 contro la Pianese durante il secondo turno dei playoff. Nonostante questa eliminazione, la stagione regolare è stata assolutamente esaltante, portando al raggiungimento di un prestigioso 5° posto in classifica generale. Si tratta del miglior piazzamento di sempre, ottenuto grazie a ben 53 punti conquistati e al 5° miglior attacco dell’intero girone.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Next Gen miniera d’oro: chi sale in Prima squadra e quali saranno le sorprese della prossima stagione | New Generation Zone – VIDEO di Marco Baridon Notizie correlate Juve Bologna, Marco Baridon a caldissimo: «Lui è la sorpresa più bella di questo finale di stagione della Juventus» – VIDEOdi Marco BaridonJuve Bologna, Marco Baridon a caldissimo commenta la sfida dell’Allianz Stadium vinta dalla compagine bianconera con un secco 2-0 La... Gol annullato Conceicao sbugiardato in meno di 24 ore: ‘vittima’ la Juventus Next Gen. La ricostruzione di quanto è successo – VIDEO di Marco Baridondi Redazione JuventusNews24 Gol annullato Conceicao: l’attenta disamina di Marco Baridon sottolinea le pesanti disparità di giudizio a sfavore del... Aggiornamenti e contenuti dedicati Juventus Next Gen eliminata dai playoff: l’ex Birindelli porta la Pianese alla fase nazionaleJuventus Next Gen eliminata dai playoff: l’ex Birindelli porta la Pianese alla fase nazionale Si ferma al secondo turno playoff il cammino della Juventus Next Gen verso la Serie B. tuttojuve.com Video Juventus Next Gen Pianese (0-2) | Gol e highlights: Bertini spiana la strada! (Serie C)Video Juventus Next Gen Pianese (risultato finale 0-2) gol e highlights della partita valevole per il secondo turno dei playoff di Serie C, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net