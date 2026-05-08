Juventus Next Gen miniera d’oro | chi sale in Prima squadra e quali saranno le sorprese della prossima stagione | New Generation Zone – VIDEO di Marco Baridon
La Juventus Next Gen ha concluso la stagione con una serie di risultati positivi, arrivando fino ai playoff. Durante l’analisi, si è parlato delle promozioni di alcuni giocatori dalla squadra riserve alla prima squadra e delle possibili sorprese previste per la prossima stagione. Marco Baridon ha esaminato i progressi della formazione e le prospettive di crescita dei giovani calciatori in vista dei futuri impegni.
di Marco Baridon Juventus Next Gen, Marco Baridon analizza l’ottimo percorso stagionale concluso ai playoff e valuta le promozioni interne per la prossima annata. Marco Baridon, direttore di , ha analizzato il percorso stagionale della seconda squadra nell’ultimo video di New Generation Zone. Il gruppo ha purtroppo concluso l’annata perdendo per 2-0 contro la Pianese durante il secondo turno dei playoff. Nonostante questa eliminazione, la stagione regolare è stata assolutamente esaltante, portando al raggiungimento di un prestigioso 5° posto in classifica generale. Si tratta del miglior piazzamento di sempre, ottenuto grazie a ben 53 punti conquistati e al 5° miglior attacco dell’intero girone.🔗 Leggi su Juventusnews24.com
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