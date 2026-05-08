Juventus | la squadra non può rallentare

La Juventus si prepara alla sfida contro il Lecce con una stagione ancora in bilico. Dopo i pareggi contro Milan e Verona, la corsa al quarto posto si è fatta più difficile. La squadra di Luciano Spalletti non può permettersi ulteriori passi falsi in questa fase della stagione, in cui ogni risultato conta per mantenere vivo il suo obiettivo.

La Juventus arriva a Lecce con il peso di una stagione ancora tutta da decidere. La corsa al quarto posto si è complicata dopo i recenti pareggi contro Milan e Verona e ora la squadra di Luciano Spalletti non può più permettersi rallentamenti. Il tecnico bianconero, nella conferenza L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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