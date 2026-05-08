Juventus | il futuro di Conceicao

Il futuro di Francisco Conceição sembra essere collegato a quello della Juventus, con possibilità di un trasferimento che potrebbe cambiare gli equilibri della squadra. La società sta valutando l’eventuale ingaggio, mentre il giocatore è al centro di discussioni sul suo eventuale arrivo o partenza. Nessuna ufficialità è ancora stata comunicata, ma le trattative tra le parti sono in corso.

Il futuro di Francisco Conceição potrebbe intrecciarsi con quello della Juventus molto più di quanto sembri. Le prossime settimane saranno decisive non soltanto per la corsa Champions dei bianconeri, ma anche per le strategie di mercato di un club che rischia di trovarsi davanti a scelte delicate. In L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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La Juventus a rischio il futuro di Francisco Conceicao in bilico

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