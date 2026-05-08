Juventus | il caso Douglas Luiz

Il caso Douglas Luiz sta attirando l'attenzione nel mondo del calcio italiano, con la Juventus coinvolta in una situazione che potrebbe complicare la sua estate. La trattativa tra il club e il giocatore ha suscitato molte discussioni, e le autorità sportive stanno analizzando i dettagli delle operazioni recenti. Finora, non sono stati resi noti tutti gli aspetti legali e amministrativi legati alla vicenda, che si sta sviluppando in modo rapido.

Il caso Douglas Luiz rischia di trasformarsi in uno dei problemi più complicati dell’estate juventina. Arrivato a Torino tra grandi aspettative dopo le stagioni brillanti all’Aston Villa, il centrocampista brasiliano non è mai riuscito a imporsi davvero in bianconero. Tra difficoltà fisiche, rendimento discontinuo e problemi di collocazione L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Chelsea to Sign DOUGLAS LUIZ

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