Juventus | Conceicao attira l’attenzione

Francisco Conceição, attaccante portoghese della Juventus, ha attirato l'interesse di diversi club europei dopo aver migliorato le sue prestazioni nella squadra. In pochi mesi, il giocatore si è affermato come uno dei elementi più incisivi del reparto offensivo, contribuendo con gol e assist. La sua crescita ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e i dirigenti di altri club, interessati a monitorare il suo sviluppo e le sue prossime mosse.

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Francisco Conceição è diventato molto più di una semplice sorpresa nella stagione della Juventus. In pochi mesi il talento portoghese si è trasformato in uno dei giocatori più decisivi dell’attacco bianconero, attirando inevitabilmente l’attenzione dei grandi club europei. Tra questi c’è soprattutto il Liverpool, che continua a monitorare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Conceicao attira l’attenzione Roma-Juventus, Conceicao pareggia momentaneamente i conti Notizie correlate Juventus, Conceicao show a San Siro e attira Liverpool e Manchester UnitedC’è chi guarda ai numeri e chi guarda al campo: Francisco Conceicao si è preso la scena contro il Milan a San Siro. Balde, terzino del Barcellona, attira l’attenzione di tre club della Premier League.Balde, terzino del Barcellona, attira l’attenzione di tre club della Premier League. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Conceicao dribbla le avances della Premier: pensa solo alla Juve e Spalletti ha un piano per lui; Juventus Conceição nel mirino del Manchester United. Juventus, ora Conceiçao vale 70 milioni. Il Liverpool lo guarda come erede di SalahIn un momento di appannamento per il reparto offensivo della Juventus, condizionato anche dai problemi fisici di Yildiz, Francisco Conceiçao brilla. tuttomercatoweb.com Juventus, Conceição illumina il buio di San Siro: Spalletti lo paragona a SalahJuventus, Conceição illumina il buio di San Siro: Spalletti lo paragona a Salah Nel grigio 0-0 tra Milan e Juventus, c’è una ... tuttojuve.com La #Roma meglio di #Inter, #Napoli, #Juventus e #Milan: ecco il dato sui gol consecutivi in #SerieA x.com #Spalletti spiega la DIFFERENZA tra #Inter e #Juventus "Loro ce l'hanno e gli è riconosciuta, a noi un po' meno" - facebook.com facebook