Juventus Alaba proposto ai bianconeri

Da ilprimatonazionale.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calciomercato della Juventus si anima con la proposta di un possibile trasferimento di David Alaba, calciatore di grande esperienza internazionale. La società ha ricevuto un’offerta per il difensore, che potrebbe arrivare a parametro zero. La trattativa, ancora in fase preliminare, riguarda l’interesse a portare il giocatore in squadra nella prossima sessione di mercato.

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Suggestione Alaba: l’occasione a parametro zero. Il calciomercato della Juventus si accende con un nome di caratura mondiale: David Alaba. Durante i recenti colloqui tra la dirigenza bianconera e il potente agente Pini Zahavi — inizialmente focalizzati sul futuro di Robert Lewandowski — è emersa con L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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