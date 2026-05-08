Juve un acquisto folle anche se a zero | 672 giorni ai box per problemi fisici

Negli ultimi tre anni, un calciatore ha totalizzato solo 45 presenze a causa di problemi fisici che gli hanno impedito di scendere in campo per 672 giorni. Recentemente, durante un incontro con l’agente di uno dei più noti attaccanti europei, è stata avanzata una proposta che coinvolge anche un altro calciatore della sua scuderia. La trattativa ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, considerando le circostanze e le recenti decisioni di mercato.

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Nel recente incontro con Pini Zahavi, che rappresenta su tutti Robert Lewandowski, alla Juve sarebbe stato proposto un altro calciatore della scuderia del potente agente israeliano. Si tratta di David Alaba, anche lui in scadenza a giugno ma con il Real Madrid. Giustamente Spalletti vuole rinforzi di esperienza e spessore internazionale per alzare, e di tanto, il livello della rosa bianconera, ecco perché il nome di Alaba può avere un certo appeal. In cinque anni a Valdebebas, dove è approdato a zero una volta concluso il contratto col Bayern Monaco, il 33enne di origini nigeriane e filippine è stato ai box per infortuni un totale di 672 giorni.🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Juve, un acquisto folle anche se a zero: 672 giorni ai box per problemi fisici Notizie correlate Infortunati Juve, i problemi fisici costano molto caro ai bianconeri: cifra record negli ultimi cinque anni. I datidi Redazione JuventusNews24Infortunati Juve, i problemi fisici costano molto caro ai bianconeri dal punto di vista economico. LIVE Sinner-Machac 6-1, 6-7, 6-3, ATP Montecarlo 2026 in DIRETTA: l’azzurro supera i problemi fisici e avanza ai quartiCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SCHIENA, PASTIGLIA E INTERVENTO DEL MEDICO: COSA E’ SUCCESSO A SINNER LA DIRETTA LIVE DI... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Igor Thiago, il prezzo del cartellino spaventa Milan e Juve: prezzo folle!; Juve, un innesto per reparto: obiettivo tornare a vincere; Dalla Juve all’Inter super colpo | la folle idea di Marotta; Dalla Juve all’Inter, super colpo: la folle idea di Marotta. Juve c’è un caso da 100 milioni: da Openda a Zhegrova e David, il piano mercato si complicaLe minusvalenze da evitare possono condizionare il mercato. La vera paura della Juve sono gli esuberi da 100 milioni ... corrieredellosport.it Juve, Mecca tuona contro Guida: 'In epoca VAR è folle non dare il rigore su Cabal'Le parole di Mecca hanno scatenato il dibattito sul web: Ero allo Stadium, rigore solare, occasione interrotta da una scivolata imprudente del giocatore della Lazio. Non vedi tu arbitro (scarso, ... it.blastingnews.com Destini incrociati per l’attacco Secondo Gazzetta.it, Kolo Muani sarebbe un ritorno gradito in bianconero Ai 36 milioni necessari per ammortare il costo, la Juve potrebbe inserire nella trattativa Jonathan David… bocciato da Luciano Spalletti C - facebook.com facebook Ordine: “Milan e Juve Bianconeri buona produzione calcistica, alternative del Milan in attacco non all’altezza” x.com