Juve Stabia il tribunale sequestra quote societarie e patrimonio del club

Il tribunale di Napoli ha disposto il sequestro di quote societarie e di parte del patrimonio della Juve Stabia. La misura è stata adottata per tutelare il club da potenziali rischi finanziari o legali. La decisione riguarda le attività societarie e patrimoniali dell’ente calcistico, che ora sono sotto sequestro preventivo. La squadra continua a giocare regolarmente, mentre le autorità competenti seguono l’evolversi della situazione.

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Sequestro del Tribunale di Napoli alla Juve Stabia per preservare il club "dal pericolo di dispersione, alienazione e sottrazione del patrimonio".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Juve Stabia sotto sequestro: il Tribunale di Napoli congela quote e patrimonio del club Juve Stabia sotto sequestro: bloccato il patrimonio del clubApplicata una misura di prevenzione antimafia: sequestro delle quote e del patrimonio della Juve Stabia per evitare infiltrazioni criminali La... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Juve Stabia, squadra ceduta a un euro: scatta l’inchiesta; Violazioni amministrative: la Juve Stabia e cinque club di Serie C deferiti al Tribunale Federale Nazionale; Juve Stabia deferita e a rischio penalizzazione; Juve Stabia, segnale di speranza per il futuro. Juve Stabia, il tribunale sequestra quote societarie e patrimonio del clubSequestro del Tribunale di Napoli alla Juve Stabia per preservare il club dal pericolo di dispersione, alienazione e sottrazione del patrimonio ... fanpage.it Juve Stabia, scatta il sequestro preventivo delle quote: sigilli all’intero patrimonio societarioNapoli – Nuovo capitolo giudiziario per la S.S. Juve Stabia, club attualmente militante nel campionato di Serie B. Nella giornata odierna, la Polizia di Stato ... cronachedellacampania.it Juve Stabia, sequestrate le quote societarie e l'intero patrimonio del club Leggi l'articolo: https://www.stiletv.it/news/118895/juve-stabia-sequestrate-le-quote-societarie-e-l-intero-patrimonio-del-club - facebook.com facebook In Serie B le cose certe sono poche, all’ultima giornata. Il Venezia andrà in Serie A; Palermo, Catanzaro, Modena e Juve Stabia andranno ai playoff, mentre il Padova rimarrà in Serie B, senza playoff né playout. Tutto il resto è ancora da decidere: x.com