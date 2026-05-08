Juve Stabia il tribunale sequestra quote societarie e patrimonio del club

Da fanpage.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tribunale di Napoli ha disposto il sequestro di quote societarie e di parte del patrimonio della Juve Stabia. La misura è stata adottata per tutelare il club da potenziali rischi finanziari o legali. La decisione riguarda le attività societarie e patrimoniali dell’ente calcistico, che ora sono sotto sequestro preventivo. La squadra continua a giocare regolarmente, mentre le autorità competenti seguono l’evolversi della situazione.

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Sequestro del Tribunale di Napoli alla Juve Stabia per preservare il club "dal pericolo di dispersione, alienazione e sottrazione del patrimonio".🔗 Leggi su Fanpage.it

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