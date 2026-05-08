Juve non solo Alisson! I portieri stranieri nella storia dei bianconeri | volti eredità e ricordi

Negli anni, la Juventus ha avuto diversi portieri stranieri che hanno vestito la maglia bianconera, contribuendo con le loro prestazioni alla storia del club. Tra questi, alcuni sono stati ricordati per le loro stagioni in campo, lasciando un'impronta più o meno marcata tra i tifosi. La presenza di portieri provenienti da altri paesi ha arricchito la rosa e portato variazioni nelle scelte tecniche della squadra.

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