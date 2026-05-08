Juve allarme Champions League | c’è l’annuncio

Nelle ultime ore, i tifosi della Juventus sono stati colti da preoccupazione riguardo alla prossima partita di Champions League. La squadra si sta preparando per la trasferta contro il Lecce, mentre le notizie che circolano generano timori tra gli appassionati. La situazione ha portato a un clima di attesa e ansia tra i sostenitori, che seguono con attenzione ogni aggiornamento sulla condizione del team.

Ore concitatissime in casa Juventus in vista della trasferta sul campo del Lecce: i tifosi ora temono il peggio. Ancora pochissime ore e la Juventus tornerà in campo per fare visita al Lecce in una delle sfide più attese del terzultimo turno di Serie A. I bianconeri devono assolutamente conquistare 3 punti perché la Roma adesso è a una sola lunghezza di distanza, mentre i giallorossi sono a caccia dell’aritmetica salvezza. Una partita, dunque, che si preannuncia vibrante e aperta a qualsiasi tipo di risultato. Festa Juve (Ansa) – Calciomercato.it A far tremare i tifosi della Juve è adesso una vecchia conoscenza bianconera come Massimo Mauro...🔗 Leggi su Calciomercato.it

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