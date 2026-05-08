Jodar è soprannominato il Sinner spagnolo al debutto a Roma ha incantato i tremila spettatori presenti
Rafa Jodar, conosciuto come “il Sinner spagnolo”, ha attirato l’attenzione del pubblico italiano durante gli Internazionali di Roma, dove ha vinto contro Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 6-4. Al suo debutto nella capitale, il giovane tennista ha impressionato i circa tremila spettatori presenti, dopo aver affrontato ai quarti di Madrid Jannik Sinner, attuale numero 34 del ranking mondiale.
Rafa Jodar è in queste settimane il nuovo fenomeno del tennis mondiale; ha affrontato ai quarti a Madrid Jannik Sinner e ora il numero 34 al mondo ha battuto Nuno Borges 7-6 6-4 agli Internazionali di Roma. Domenica la sfida contro Matteo Arnaldi, che ha sconfitto a sorpresa Alex De Minaur. Jodar il nuovo fenomeno del tennis, il debutto a Roma. “ Tennista moderno, dal servizio, al diritto, al rovescio. Un Sinner spagnolo “, scrive Mundo Deportivo in merito all’ultima partita del tennista iberico. Jodar ha ancora 19 anni e sicuramente dovrà crescere e avrà tempo per migliorare, ma considerando che è diventato un professionista da pochi mesi (frequentava l’University of Virginia), possiede una buonissima tecnica e un livello mentale alto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Temi più discussi: Chi è Rafa Jódar, la nuova grande speranza del tennis spagnolo: i record che ha già strappato a Nadal e Alcaraz, come suo padre guida la sua carriera e perché non vuole condividere la sua vita sui social media; Rafa Jodar, il futuro del tennis è già qui, ma il presente è ancora Jannik Sinner; Blockx esprime il suo parere su Rafa Jódar e la nuova generazione del tennis.
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