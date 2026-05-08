Rafa Jodar, conosciuto come “il Sinner spagnolo”, ha attirato l’attenzione del pubblico italiano durante gli Internazionali di Roma, dove ha vinto contro Nuno Borges con il punteggio di 7-6, 6-4. Al suo debutto nella capitale, il giovane tennista ha impressionato i circa tremila spettatori presenti, dopo aver affrontato ai quarti di Madrid Jannik Sinner, attuale numero 34 del ranking mondiale.

Rafa Jodar è in queste settimane il nuovo fenomeno del tennis mondiale; ha affrontato ai quarti a Madrid Jannik Sinner e ora il numero 34 al mondo ha battuto Nuno Borges 7-6 6-4 agli Internazionali di Roma. Domenica la sfida contro Matteo Arnaldi, che ha sconfitto a sorpresa Alex De Minaur. Jodar il nuovo fenomeno del tennis, il debutto a Roma. “ Tennista moderno, dal servizio, al diritto, al rovescio. Un Sinner spagnolo “, scrive Mundo Deportivo in merito all’ultima partita del tennista iberico. Jodar ha ancora 19 anni e sicuramente dovrà crescere e avrà tempo per migliorare, ma considerando che è diventato un professionista da pochi mesi (frequentava l’University of Virginia), possiede una buonissima tecnica e un livello mentale alto.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Jodar è soprannominato “il Sinner spagnolo”, al debutto a Roma ha incantato i tremila spettatori presenti

Notizie correlate

Leggi anche: Chi è Jodar, il nuovo volto del tennis spagnolo che ha già battuto i record di Alcaraz e Sinner

Leggi anche: Chi è Jodar, il “nuovo” Rafael spagnolo che ha studiato tennis negli Stati Uniti. E ora sfida Sinner

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Chi è Rafa Jódar, la nuova grande speranza del tennis spagnolo: i record che ha già strappato a Nadal e Alcaraz, come suo padre guida la sua carriera e perché non vuole condividere la sua vita sui social media; Rafa Jodar, il futuro del tennis è già qui, ma il presente è ancora Jannik Sinner; Blockx esprime il suo parere su Rafa Jódar e la nuova generazione del tennis.

Jodar, la stella spagnola che incanta tutti al debutto a Roma: il coro Rafa, Rafa è da brividiIl talento spagnolo, a soli 19 anni, ha battuto Nuno Borges alla sua prima partita in carriera agli Internazionali d'Italia: senza Carlos Alcaraz i riflettori della Spagna sono puntati tutti su di lui ... corrieredellosport.it

Internazionali, Jodar vince e incanta il Foro: Sembra Alcaraz, anzi SinnerRafa Jodar vince e incanta gli Internazionali 2026. Oggi, venerdì 8 maggio, il tennista spagnolo ha battuto il portoghese Nuno Borges nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Fortissimo il tifo del ... adnkronos.com

Internazionali, il Foro scopre Jodar: "Lui è molto forte" https://vivere.me/gKxh-f - facebook.com facebook

I COMPLIMENTI DI JODAR Il vero riconosce il vero: dopo gli apprezzamenti di Sinner è arrivata anche la risposta del giovane spagnolo Il N.1 al mondo aveva scritto sulla telecamera: “What a player”. Jodar ha risposto con un attestato di grande stima, x.com