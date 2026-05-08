Joann Villeneuve | Gilles vendette casa per le corse ma non mi arrabbiai Jacques? Soffrì il paragone

La moglie di un noto pilota deceduto 44 anni fa in un incidente a Zolder ha recentemente condiviso alcuni ricordi della loro vita insieme. Ha spiegato che il marito vendette la casa per dedicarsi alle corse, senza provare rancore per questa scelta. Ha anche parlato di come Jacques, il figlio, abbia sofferto il confronto con il padre e ha ricordato il desiderio di vivere con lui, anche in modo semplice come in un camper.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Indimenticabile. Il mito di Gilles Villeneuve è sopravvissuto alle mode, allo scorrere del tempo e alla sua morte, avvenuta a causa di un incidente sul circuito di Zolder 44 anni fa oggi. Il canadese ha dimostrato che nello sport le vittorie non sono tutto. È possibile entrare nel cuore delle persone per la propria purezza, intraprendenza o creatività. In pista Villeneuve non si è mai risparmiato, dando vita ad alcuni dei momenti più emozionanti della storia della Formula 1: su tutti il duello con René Arnoux a Digione nel 1979. Fuori dalle piste, invece, i suoi pensieri erano rivolti alla moglie Joann e ai figli Melanie e Jacques, che ha condiviso la sua stessa passione e si è laureato campione del mondo nel 1997.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Joann Villeneuve: "Gilles vendette casa per le corse, ma non mi arrabbiai. Jacques? Soffrì il paragone" Notizie correlate Leggi anche: Perché Damon Hill e Jacques Villeneuve avvertono Mercedes dopo il Gran Premio del Giappone Jacques Villeneuve sul rapporto con Michael Schumacher: “Era infastidito dal tifo per me in Italia”Quasi trent’anni dopo uno dei duelli più iconici della F1 moderna, Jacques Villeneuve torna a rileggere il suo confronto con Michael Schumacher,... Contenuti utili per approfondire Joann Villeneuve: Per Gilles si doveva vivere al limite. Il meglio era baciare il guardrailIl GP di Miami di F1 di questo fine setimana segna i 40 anni dal giorno in cui il canadese Gilles Villeneuve perse tragicamente la vita in un incidente al GP del Belgio a Zolder. Aveva solo 32 anni. gazzetta.it Gilles Villeneuve, a 40 anni dalla scomparsa il pilota della Ferrari viene ricordato dalla sua famiglia: il documentario su Sky e NowIl Gran Premio di Miami l'8 maggio segnerà 40 anni dal giorno in cui il pilota canadese Gilles Villeneuve perse tragicamente la vita in un incidente al Gran Premio del Belgio a Zolder. Aveva solo 32 ... ilmessaggero.it