A fine maggio, nella sede di Torino, si terrà un evento che vedrà l’ingresso di un nuovo membro nella Italian Wrestling Hall Of Fame. Si tratta di Stefano Benzi, figura di rilievo nel panorama della lotta libera italiana. La cerimonia si svolgerà durante uno show dedicato, in cui saranno ricordate anche altre personalità che hanno contribuito allo sviluppo del wrestling nel paese. La Hall of Fame continua così ad arricchirsi di nuovi riconoscimenti.

Un altro grande nome entra nella Italian Wrestling hall Of Fame. Dopo l’ultima introduzione (di Maschino e Demine a MW Occasione d’Oro 2026 ), a fine Maggio avremo un nuovo ingresso nella Hall Of Fame italiana. Benzi Time. Durante lo Show della IWS “American Wrestling Showdown 2026”, il prossimo 30 Maggio a Borgaro Torinese (TO) (Tutte le Info su Show e Biglietti le trovate QUI ), sarà il giornalista sportivo Stefano Benzi il nuovo introdotto 2026. Genovese classe 1965, dopo le prime esperienze su radio e televisioni liguri, a fine anni 90 passa prima a Eurosport e poi Telepiù. La svolta Wrestling arriva nel 2004 con il passaggio a SportItalia e alla nascita di WWE News, che dal 2004 al 2009 porta notizie, approfondimenti, interviste (con leggende WWE come John Cena, Rey Mysterio, Batista, Kane ), ma anche news sul wrestling italiano.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - IWS: Stefano Benzi sarà introdotto nella Italian Wrestling Hall Of Fame nello Show a Torino

Notizie correlate

Leggi anche: IWS: Stefano Benzi sarò introdotto nella Italian Wrestling Hall Of Fame nello Show a Torino

WWE: Dennis Rodman sarà introdotto nella Hall of FameIl nome della leggenda NBA si aggiunge a quelli di Stephanie McMahon, AJ Styles e del tag team Demolition Manca ormai meno di un mese al fine...